Подозреваемый в убийстве семьи в Киеве арестован на два месяца

07.08.2017, 15:27

Голосеевский райсуд Киева в понедельник, 7 августа, на два месяца арестовал 42-летнего жителя столицы, подозреваемого в жестоком убийстве своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц).

"По решению Голосеевского суда Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

4 августа 2017 года полицейские обнаружили в квартире в столичном жилмассиве Теремки-2 четырех убитых людей - пожилых супругов и их двух дочерей. На месте происшествия был задержан 42-летний сын супругов.

В квартире правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, два ножа и топор. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.