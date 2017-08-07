Крупнейшие налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 21%

07.08.2017, 15:39

Крупнейшие налогоплательщики в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили перечисления в госбюджет на 21%, или на 31 млрд грн - до 176,6 млрд грн.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава Офиса крупных плательщиков ГФС Евгений Бамбизов.

"Введение практики персонального консультанта для каждого крупного плательщика и постепенная автоматизация процессов дают прекрасные результаты. Тем более, что экономика пусть и медленно, но все-таки выходит из кризиса, а это значит, что поступления будут расти в дальнейшем еще и благодаря этому", - написал он.

Согласно сообщению, 32,6% указанной суммы поступило от компаний нефтегазового сектора - 57,6 млрд грн, от предприятий перерабатывающей промышленности поступило 25,5% суммы, или 45,1 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 29,035 млрд грн против 35 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНИАН.