В киевскую больницу ворвался мужчина с гранатами

08.08.2017, 13:24

В киевскую больницу в ночь на 8 августа ворвался мужчина с двумя гранатами в руках, который угрожал подорвать здание.

Об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Сегодня ночью, в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошло ЧП: примерно в 00:15 в помещение больницы забежал человек с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров, медсестра вывела его из здания и позвонила 102. Когда мужчина покидал пределы заведения - оставил на столе медсестре одну гранату", - сообщает портал.

Вскоре нападавшего нашла полиция.

"Патрульная полиция Украина нашли нападающего на улице Киквидзе, 17А, и совместно со спецподразделением полиции задержали его. Им оказался Юдин Александр Алексеевич, 1966 года рождения. Всего у него было 3 гранаты", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает мотивы поступка мужчины. Об этом сообщает "Обозреватель".