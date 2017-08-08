Прокуратура Крыма начала расследование поездки группы Scooter

08.08.2017, 13:43

Прокуратура Автономной республики Крым, переехавшая после аннексии полуострова в Киев, открыла уголовное производство в связи с незаконной поездкой немецкой музыкальной группы Scooter.

Расследование начато после обращения неназванного депутата Верховной рады, говорится всообщении , опубликованном на сайте прокуратуры в понедельник, 7 августа.

"Совершение подобных противоправных действий представителями иностранных государств и всемирно известными лицами, которые могут прямо или косвенно влиять на мнение своих поклонников, создает препятствия усилиям Украины по восстановлению территориальной целостности и наносит ущерб ее национальным интересам как суверенного, независимого государства", - указало ведомство.

В соответствии с утвержденными Киевом правилами, "иностранцы имеют право въезда и выезда на территорию полуострова Крым через контрольные пункты, расположенные на территории материковой части Украины, предварительно получив на это разрешение от государственных органов Украины", отмечается в документе.

Власти Украины предупреждали музыкантов о последствиях посещения Крыма, подчеркивается в заявлении. Ведомство намерено запросить предоставление международной правовой помощи у компетентных органов Германии, чтобы допросить музыкантов.

Ранее уголовное производство в связи с поездкой немецкой группы в Крым начала прокуратура Украины. Дело возбуждено "по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", сообщило ведомство 5 августа. Согласно украинским законам, членам коллектива Scooter грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Исполнители электронной музыки из Германии 3 августа прибыли в аэропорт Симферополя и выступили на фестивале ZBFest в Балаклаве 4 и 5 августа. Они были единственными иностранными музыкантами в программе мероприятия. Об этом сообщает Deutsche Welle.