Украина с начала года экспортировала черных металлов на $4,7 миллиарда

08.08.2017, 15:51

Украинские металлургические комбинаты в январе-июле текущего года экспортировали черных металлов на $4,749 млрд, при этом их доля в экспорте страны составляет 19,91%, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий составил $476,9 млн, и занимает 2% в общем экспорте страны.

В июле Украина экспортировала черных металлов на 667,7 миллиона долларов, металлопродукции - на $75,5 млн.

При этом импорт черных металлов (в денежном выражении) за 7 месяцев составил 606 миллионов долларов, металлоизделий - 426,9 миллиона долларов.

Украина в 2016 году сократила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% - до 7,3 миллиарда долларов. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году сократилась на 24,8% - до $689,8 млн. Об этом сообщает УНИАН.