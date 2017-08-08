ФГВФЛ планирует заработать 9 млрд грн на неплатежеспособных банках

08.08.2017, 16:01

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в 2017 г. выручить за счет продаж и управления активами неплатежеспособных банков 9 млрд грн. Об этом рассказал глава ФГВФЛ Константин Ворушилин.

"Мы в этом году хотели бы получить от неплатежеспособных банков 9 млрд грн. Это не только от продаж, но и от управления активами. В прошлом году мы реализовали активов на 3,2 млрд грн, в этом году мы продали на 2,8 млрд грн. В основном это кредитные портфели и недвижимость", - сказал Ворушилин.

По его словам, из крупных активов на торги выставлены права требования по кредитам, обеспеченным недостроенным комплексом Respublica.

"Недавно состоялась одна из самых крупных продаж в этом году - за 243 млн грн проданы права требования АвтоЗАЗа (долг выкупила компания, афиллированная с семьей владельца АвтоЗАЗа Тариела Васадзе, - ред.). В 2017- м мы планируем также выставить на торги права требования по Ильичевскому масложировому комбинату (залог Дельта Банка, - ред.) и по кредитам харьковского Агрохима (залог Златобанка, - ред.)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по данным Фонда гарантирования вкладов сейчас около десяти работающих банков имеют статус проблемных. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.