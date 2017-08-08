В Донецкой области осужден организатор псевдореферендума

08.08.2017, 16:21

В Донецкой области к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года приговорен один из организаторов псевдореферендума о самостоятельности террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс- служба прокуратуры Донецкой области.

"Во время досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, установлено, что бывший депутат Великоновоселковского поселкового совета Великоновоселковского района Донецкой области 1960 г.р. во время событий весной 2014 года совершил действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Доказано, что в апреле-мае 2014 подозреваемый принимал активное участие в подготовке и проведении на территории пгт Великая Новоселка незаконного референдума о самостоятельности террористической организации ДНР.

По указанию депутата среди членов "избирательной комиссии" были распределены заранее подготовленные "бюллетени", протоколы для ведения их учета и непосредственно начат референдум. Сам осужденный лично осуществлял контроль за работой так называемой избирательной комиссии, а по окончании незаконного референдума организовал подсчет результатов голосования и приказал передать бюллетени руководителям террористической организации ДНР.

Мужчина полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором подписано соглашение о признании виновности.

"Суд, учитывая искреннее раскаяние человека, состояние его здоровья (инвалидность), а также позицию прокуратуры, признал бывшего депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года", - сообщили в прокуратуре.

Ранее вчера сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали в Мариуполе бывшего милиционера, который незаконно реализовывал электронные ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.