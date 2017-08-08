В Киеве машина сбила поправлявшего провода водителя троллейбуса

08.08.2017, 16:24

В Киеве автомобиль насмерть сбил водителя троллейбуса, который вышел поправить контактную сеть. Об этом сообщает espreso.tv.

"В Деснянском районе Киева на проспекте Шухевича (прежнее название - Ватутина) у служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее. В это время сзади ехал Volkswagen Passat и из-за плохих погодных условий, не заметив препятствие перед собой, сбил рабочего", - говорится в сообщении.

Удар был такой силы, что тело отлетело на 20 метров. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Погибшему мужчине было около 40 лет. Обстоятельства ДТП выясняет следствие. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.