В Киеве графитчики с битами разрисовали электричку

08.08.2017, 16:34

На платформе станции им. Георгия Кирпы в Киеве 7 августа неизвестные лица задействовали стоп-кран и разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка - Киев.

Это была организованная группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них были вооружены битами. Неизвестные задержали поезд на 25 минут. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Предварительный ущерб оценен в 150 тыс грн, также понадобится две недели на перекрашивание поезда.

"Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время происшествия железнодорожники вызвали полицию, ВОХР и СБУ", - говорится в сообщении.

По прибытии электропоезда на станцию Борщаговка-Техническая приехали сотрудники полиции и составили соответствующий акт.

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что количество случаев раскрашивания вагонов увеличивается: в 2016 году - 32 случая, убытки составили 200 тыс грн, в 2017 - уже 42 случая, повлекших 720 тыс грн убытков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.