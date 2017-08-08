Суд Ровно арестовал депутата горсовета по подозрению в коррупции

08.08.2017, 17:12

Ровенский городской суд арестовал депутата одного из горсоветов области, подозреваемого во взяточничестве, с правом внесения залога в размере 140 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Его предполагаемый посредник решением суда помещен под ночной домашний арест (с 21:00 до 07:00).

По версии правоохранителей, депутат, одновременно являющийся главой формирования по охране общественного порядка, и его заместитель в этой организации якобы требовали "ежемесячную дань" с бизнесмена за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

Оба были задержаны 3 августа 2017 года после якобы передачи им гражданином очередной суммы в 9 тысяч грн, фигурантам было сообщено о подозрении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК (получение должностным лицом юрлица частного права неправомерной выгоды повторно, по предварительному сговору группой лиц, сопряженной с вымогательством).

Подозреваемым грозит от трех до семи лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сегодня, 8 августа, сообщалось, что в Волынской области по подозрению во взяточничестве задержаны старший следователь и бывший эксперт- криминалист облуправления Нацполиции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.