Правительство одобрило законопроект о введении единого счета уплаты налогов для плательщиков

09.08.2017, 16:24

Сегодня, 9 августа, правительство приняло законопроект о введении единого счета уплаты налогов и сборов, единого социального взноса для плательщиков.

Введение единого счета для уплаты налогов и сборов, единого социального взноса - это выполнение антикоррупционного закона 1797, который был наработан вместе с бизнесом, депутатами и общественными экспертами и принят Верховной Радой в прошлом году.

Налогоплательщик по собственному желанию имеет право открыть единый счет в Казначействе и использовать для уплаты налоговых обязательств по налогам и сборам, единого социального взноса. Плательщик будет иметь возможность оплатить такие налоговые обязательства, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог и другие налоги и сборы, определенные нормами Налогового кодекса, и единый социальный взнос.

Однако исключением является налог на добавленную стоимость и акцизный налог с реализации горючего. Для этих двух налогов в соответствии с Налоговым кодексом функционируют системы электронного администрирования.

Налогоплательщик будет открывать единый счет через электронный кабинет, что значительно улучшает условия уплаты налогов и сборов, единого социального взноса.

Что это дает: упрощение процедуры расчетов налогоплательщиков, значительную экономию финансовых и временных затрат; уменьшение количества ошибочно или чрезмерно уплаченных денежных обязательств налогоплательщиком; избежание недоразумений с изменением бюджетных счетов, поскольку в электронном кабинете налогоплательщика будут размещены правильные реквизиты счетов; упрощение ведения бизнеса и налаживание партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами; повышение уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.