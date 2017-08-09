Во Франции полиция задержала подозреваемого в наезде на военных

09.08.2017, 16:53

Во Франции полиция задержала мужчину в связи с наездом на военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Об этом сообщает французский канал BFM TV.

Во время задержания полицейские открыли огонь, в результате подозреваемый получил огнестрельное ранение. Задержанный был доставлен в больницу, его состояние считается серьезным.

Полиции известно, что подозреваемый 1980 года рождения, его личность неизвестна полиции.

9 августа в пригороде Парижа Леваллуа-Перре в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW. Были ранены шесть человек, из них двое - тяжело. По словам правоохранителей, это было нападение, а не несчастный случай. Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.