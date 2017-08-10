Нацполиция и СБУ в институте Патона нашли фабрику Bitcoin

10.08.2017, 15:57

Следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины нашли на территории ГП "Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерной техники для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины.

Об этом сообщает "Дело" со ссылкой на постановление Святошинского районного суда Киева.

Скорее всего, речь идет о бассейне "Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона" (ЛВЦ), который расположен в Киеве по адресу ул. Ракетная, 24-а. В ЛВЦ журналистам ответили, что "бассейн не работает и работать не будет".

В постановлении суда говорится, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов. Следователи отмечают, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещены согласно ч. 2 ст. 32 закона Украины о Национальном банке Украины".

В документе также отмечается, что эти процессы нарушают требования законов Украины о Национальном банке Украины, о банках и банковской деятельности, статью 9 Закона Украины о платежных системах и переводе средств в Украине, согласно которой платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры вправе осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации путем внесения сведений о них в реестр. Порядок такой регистрации определен положением о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Следователь отметил, что для реализации преступного умысла в неработающем бассейне ЛВЦ были размещены 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые, "майнеры". При этом никаких договоров не было заключено, так как упомянутой выше группе содействовали должностные лица Лечебно- восстановительного цента.

"В дальнейшем полученная криптовалюта используется как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов", - акцентируется в постановлении суда.

В дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются.

Следователь Нацполиции во время заседания суда отметил, что информация была получена от свидетеля - сотрудника СБУ, который получил информацию об этом в начале июля 2017 г.

Суд разрешил Нацполиции провести осмотр по адресу бассейна "Лечебно- восстановительного центра ИЭС им. Патона" с целью розыска и изъятия вещей и документов, связанных с генерацией Bitcoin.

Сообщалось, что стоимость Bitcoin превысила $ 3500.

Блокчейн криптовалюты Bitcoin с 1 августа был разделен на две цепи (хардфорк), в результате образовались две валюты - "классический" Bitcoin (тикер BTC) и новая Bitcoin Cash (тикеры BCC или BCH).

Ранее издание The Economist писало, что пузырь Bitcoin "здоровый", но может лопнуть. Последняя траектория курса Bitcoin кажется маниакальной. Розничные инвесторы стекаются. Много знакомых с вкладыванием реальных денег в Bitcoin перепрыгнули на альтернативы, такие как Ethereum и так называемые "первичные монетные предложения" (ICO), которые фирмы выпускают в виде электронных знаков самостоятельно. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".