НБУ инициировал обсуждение либерализации валютного рынка

10.08.2017, 16:57

Национальный банк Украины начинает публичное обсуждение законодательных изменений, необходимых для перехода к более либеральной модели валютного регулирования.

Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

1 декабря 2016 регулятор представил концепцию новой модели валютного регулирования, а также дорожную карту с ее введения.

"Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений. Такая модель валютного регулирования не только более либеральная, но и соответствует международной практике - директиве ЕС о свободном движении капитала и соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС",, - сообщает НБУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.