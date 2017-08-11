Полиция: Перестрелка в Полтаве началась из-за конфликта

11.08.2017, 16:00

По предварительным данным, стрельба на местном пляже в Полтаве произошла из- за конфликта между отдыхающими, который перерос в драку.

Инцидент произошел в четверг, 10 августа, вечером. Об этом сообщает Нацполиция на своей странице в Facebook со ссылкой на Нацполицию Полтавской области.

"Во время стычки 22-летний житель Полтавы, защищаясь от группы нападающих, которые наносили ему удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, сделал несколько выстрелов в сторону обидчика", - говорится в сообщении.

По данным полиции, нападавший погиб на месте, 24-летний мужчина и 7-летний мальчик получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.Стрельба у вокзала в Киеве: трое раненых

Полиция открыла уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "хулиганство с применением оружия".

Досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает BBC Украинская служба.