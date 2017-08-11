Правоохранители Украины, Литвы и Польши ликвидировали канал торговли людьми из Украины в Великобританию

11.08.2017, 16:22

Полицейские и сотрудники пограничной службы Украины совместно с зарубежными коллегами разоблачили преступления группу, действующую в течение почти четырех лет.

Злоумышленники наладили схему трудовой эксплуатации украинцев на территории Великобритании. В результате проведения спланированной спецоперации на территории Литвы задержаны и взяты под стражу 4 человека, трое из них - иностранцы. Кроме того, предупреждено вовлечение около 200 украинцев в трудовую эксплуатацию за рубежом. Об этом шла речь на брифинге с участием представителей Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

Оперативники департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области, департаментом оперативно-розыскной деятельности ГНС Украины и при содействии Пограничной стражи Республики Польша, Агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Государственной пограничной службы Литовской Республики и службы финансовой разведки "Western Union", прекратили деятельность транснационального канала торговли людьми.

Во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 149 УК Украины, правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, насчитывавшей более 11 человек. Среди них граждане Польши, Литвы и Украины.

Так, злоумышленники организовали и наладили четко спланированную схему, по которой вербовали и перемещали через государственную границу украинцев в Великобританию. Пострадавших обычно использовали для работы на фермерских хозяйствах и в качестве строителей, разнорабочих, домработниц, официантов и т. д. Оперативники полиции установили, что по такой схеме злоумышленники переправили за границу более 30 украинцев.

Обещая работу, участники преступной группы втягивали в долговую кабалу пострадавших. Незаконно пересекая государственную границу, граждане Украины, из-за неопределенного статуса и долга попадали в зависимость от работодателей, где работали сверхурочно. Заработная плата оставалась мизерной, поэтому они не имели возможности вернуться домой из-за нехватки средств и нелегального положения.

Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, а также в их автотранспорте. По их результатам изъяты черновые записи, документы украинцев и телефонные записные книжки с номерами телефонов пособников за рубежом и пострадавших. Кроме того, изъяты списки потенциальных потерпевших, которых было более 200 человек.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о создании совместной международной следственной группы, которая будет заниматься полным и объективным проведением досудебного расследования по этому факту.

"Украинская сторона собрала достаточно доказательств, подтверждающих преступную деятельность задержанных", - отметил Андрей Гаменюк, главный оперуполномоченный департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины.

За первое полугодие 2017 года полиция обнаружила почти 150 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Инф. Пресс-службы национальной полиции Украины.