Глава отдела ГФС Киевской области отправлен под домашний арест

11.08.2017, 16:43

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в получении 260 тыс грн взятки начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"В настоящее время судом начальнику отдела Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области по ходатайству прокуратуры АР Крым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, и он отстранен от занимаемой должности", - сказано в сообщении.

В отношении подозреваемого ведется расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Главного госинспектора ГУ ГФС в Киевской области задержали при получении второй части взятки в 240 тыс грн 19 июля.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции сегодня, 14 июня, задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области при получении 1 тыс евро взятки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.