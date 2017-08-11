В Кропивницком накрыли конвертцентр с многомиллионным оборотом

11.08.2017, 17:25

Сотрудники Службы безопасности совместно с фискальной службой пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии правоохранителей, нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Злоумышленники выводили в "тень" средства коммерческих структур из разных регионов страны, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках у фигурантов дела обнаружили печати фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания" криптовалюты, а также почти 350 тысяч гривень наличными.

"По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

30 июля 2017 года правоохранители Донецкой области ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривень. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.