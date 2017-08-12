В Харьковской области из изолятора временного содержания сбежали двое арестованных мужчин

12.08.2017, 11:27

В Харьковской области из изолятора временного содержания (ИВС) сбежали двое арестованных мужчин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел вчера, 11 августа, около 15:00 в городе Краснограде.

По информации полиции, мужчины находились в ИВС и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки, отогнув металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи.

Около 21:00 сотрудники сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции при проведении розыскных мероприятий в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала задержали 28-летнего беглеца.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго беглеца продолжаются. Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь установить его местонахождение. Об этом сообщает УНИАН.