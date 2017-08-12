В центре Киева футбольные фанаты устроили массовую драку

12.08.2017, 11:54

Вчера, 11 августа, после матча "Динамо" - "Звезда" возле станции метро Олимпийская произошла драка между фанатами этих двух клубов.

Об этом сообщает "Трибуна". Согласно сообщению, радикальная группировка киевских фанатов "Родичі" столкнулась с одесским блоком "Сегедка".

Драка продолжалась лишь несколько минут, пока не прибыли спецподразделения полиции.

Издание напоминает, что на этой неделе "Родичі" прекратили фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились еще три года назад - из-за войны. "Родичі" считают, что одесские фанаты продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими ультрас.

При этом сайт отмечает, что остальные группировки фанатов "Динамо" и ультрас других клубов не поддержали идею прекращения перемирия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.