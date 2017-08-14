НБУ купил у банков более $46 миллионов

14.08.2017, 17:17

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 14 августа, купил у банков $46,2 млн.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,6390 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах - $54,4 млн.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 25,62/25,64 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 составил 25,6289 гривни/доллар, участники рынка заключили 382 сделки на $228,56 млн. Об этом сообщает УНИАН.