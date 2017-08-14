НАБУ открыло уголовные производства в отношении 37 высших должностных лиц

14.08.2017, 17:22

Национальное антикоррупционное бюро по состоянию на 30 июня 2017 года открыло уголовные производства в отношении 37 высших должностных лиц страны, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на ответ НАБУ.

Согласно документу, в отношении государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории "А" бюро открыло 23 уголовных производства, руководства правоохранительных и контролирующих органов - 8, высшего офицерского состава ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других военных формирований - 5, руководства госпредприятий - 77, судей - 38 , прокуроров - 32.

Также НАБУ составило 2 сообщения о подозрении топ-чиновников, 4 - государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории "А", 1 - руководителя правоохранительных или контролирующих органов, 2 - лиц высшего офицерского состава, 36 - руководителей госпредприятий, 17 - судей, 13 - прокуроров.

Кроме того работники НАБУ сообщили о подозрении 3 высшим должностным лицам (по 2 составили обвинительные акты), 7 народным и другим депутатам (по 5 составили обвинительные акты), 16 судьям (9 обвинительных актов), 18 должностным лицам охранных и контролирующих органов (17 обвинительных актов), а также одному полицейскому с составлением обвинительного акта.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", в мае 2017 года только 6% украинцев считали деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины успешной с точки зрения борьбы с взяточничеством, 80% - неуспешной, 14% - не определились. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".