Стрельба в Днепре: подозреваемый освобожден под залог 128 тысяч грн

15.08.2017, 17:40

В Днепре Давид Пабилер, подозреваемый в причастности к стрельбе, во время которой погибли два участника АТО, освобожден из-под стражи под залог в 128 тысяч гривень.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщает сторона защиты, в среду в апелляционном суде Днепропетровской области будут рассматривать апелляционную жалобу адвокатов на решение суда о мере пресечения. По мнению адвокатов, суд допустил нарушение, выбрав меру пресечения их подзащитному в тот момент, когда истек 72-часовая срок с момента вручения сообщений о подозрении.

24 июля 2017 года в Днепре произошла перестрелка, в которой погибли два человека и пятеро были ранены. Были убиты участники АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук и ранен адвокат Эдмонд Саакян. Последний заявил, что нападавшие ранее угрожали его брату и семье, требуя денег.

9 августа гражданин Израиля Давид Пабилер, подозреваемый по делу о смертельной перестрелке, был арестован судом на 60 суток с правом внесения залога в размере 128 тысяч грн. Защита иностранца уже тогда заявила, что решение об аресте подсудимого является необоснованным, так как к тому моменту истек 72-часовой срок, отведенный законодательством на избрание меры пресечения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.