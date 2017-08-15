Экспорт товаров из Украины в 2017 году вырос на 24,2%

15.08.2017, 17:52

Экспорт товаров из Украины за январь - июнь 2017 г. увеличился на 24,2% - до $20,65 млрд по сравнению с первым полугодием 2016 г.

Импорт товаров в Украину за этот же период увеличился на 29,9% - до $22,53 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило $1,88 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной служба статистики.

Экспорт товаров из Украины в страны ЕС в первом полугодии 2017 г. вырос до $8,21 млрд или на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Импорт товаров из ЕС вырос на 24% - до $9,52 млрд.

Крупнейшим покупателем украинских товаров в ЕС остается Польша - экспорт в эту страну вырос на 25,9%, до $1,25 млрд. На втором месте - Италия (+27,3%, $1,18 млрд), на третьем - Нидерланды (+48,5%, до $0,77 млрд).

Экспорт в РФ вырос на 26,4% до $1,93 млрд, импорт из РФ - на 41,5% - до $2,98 млрд.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2017 г. объем украинского экспорта вырос на 28%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.