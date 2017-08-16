В Ивано-Франковске нашли останки 50 человек

16.08.2017, 10:29

В Ивано-Франковске в ходе прокладки кабеля обнаружили массовое захоронение, по меньшей мере, 50 человек.

Местность в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв коммунистического и нацистского режимов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сейчас раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия Память. В траншее, выкопанной работниками Прикарпатьеоблэнерго, за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых - элементы женской и детской одежды.

- Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно - глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания, - рассказал руководитель КП Память Василий Тымкив.

Учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле находятся останки жертв НКВД.

Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации. Об этом сообщают "ICTV Факты".