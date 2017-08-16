НАБУ объявило подозрение должностным лицам Укрзализныци

16.08.2017, 10:36

Должностным лицам Укрзализныци 15 августа объявлено о подозрении в злоупотреблении властью.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в совершении преступления (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) подозреваются бывший заместителя главы Укрзалізниці, действующий директор одного из департаментов УЗ и заместитель директора одного из филиалов компании.

Должностных лиц подозревают в сговоре с группой лиц, в результате чего Укрзализныця недополучила $10,2 млн доходов (на дату совершения преступления 97 млн грн).

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, будучи членами тарифной комиссии УЗ, применили в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки. Чиновники решили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льготы все равно были предоставлены, пояснили в НАБУ Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.