Госкомпании заплатили 15,5 млрд грн в государственный бюджет по результатам 2016 года

16.08.2017, 17:45

Минэкономразвития продолжает подводить итоги финансово-хозяйственной деятельности государственных компаний в 2016 году.

В соответствии с этим аналитики Минэкономразвития публикуют данные о перечислении госпредприятиями средств в форме дивидендов в бюджет за соответствующий период.

Общая сумма, которую госкомпании перечислили в государственный бюджет, составляет около 15,5 млрд грн. Так, в частности, 15,2 млрд грн было перечислено в качестве дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность. Еще 223,5 млн грн были изъяты как части чистой прибыли государственных унитарных предприятий и их объединений в соответствии с законом.

Наибольшую сумму дивидендов в государственный бюджет по результатам 2016 года перечислила НАК "Нафтогаз Украины" - почти 13,3 млрд грн, что составляет около 87,5% от всей суммы дивидендов, уплаченных предприятиями госсектора в указанный период.

По итогам 2016 года государственным компаниям, которые не оплатили своевременно дивиденды, была начислена пеня в размере около 77,9 тыс. грн. При этом сумма уже уплаченной пени составляет около 41,9 тыс. грн.

Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отмечает: "Оценивать значительное увеличение суммы дивидендов, полученных от госкомпаний, как позитив следует с существенными оговорками. Практика показывает, что государственные компании направляют до 50% своей прибыли в бюджет страны, государство в дальнейшем тратит их на различные нужды, в частности в социальной сфере.

Но госпредприятия не должны быть только источником средств для перекрытия дыр в бюджете. Потеря значительной части прибыли ограничивает возможности госкомпаний реинвестировать в модернизацию или развитие. К сожалению, это заранее проигрышная бизнес-модель, которая в долгосрочной перспективе приводит к упадку государственных активов".

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.