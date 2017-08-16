ЕЦБ разрешил Минфину получить долю в латвийском ПриватБанке

16.08.2017, 18:24

Европейский Центральный Банк дал согласие на получение государством Украина в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО ПриватБанк (Латвия).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Получение квалифицированного участия - результат приобретения государством Украина ПАО КБ ПриватБанк, который является крупнейшим прямым акционером ПриватБанк (Латвия) с долей 46,54%.

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии и Европейский Центробанк провели оценку соответствия ПриватБанка (Украина) критериям, определенным Директивой ЕС о требованиях к капиталу и положением общих рекомендаций по квалифицированному участию.

ПриватБанк был национализирован 18 декабря 2016 г. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по делу о доведении ПриватБанка до банкротства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.