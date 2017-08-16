Суд избрал Шабунину меру пресечения

16.08.2017, 18:25

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде частичного личного обязательства главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, которого подозревают в избиении человека.

Об этом сообщает Hromadske. "Применить личное обязательство в отношении гражданина Шабунина сроком на 60 суток", - заявил судья.

Позже судья добавил, что Шабунину избрано частичное личное обязательство. Он должен сообщать только об изменении места работы или проживания.

Шабунина подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представлялся журналистом. Главе ЦПК инкриминируют ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

По словам адвокатов Шабунина, результаты судебно-медицинской экспертизы не соответствуют реальным обстоятельствам происшествия.

"Согласно видеозаписи, наш подзащитный бил в правую сторону лица. А судебно- медицинская экспертиза показывает, что повреждена была левая сторона лица. Это очевидный факт, который мы можем здесь изучить на видеозаписи. Если мы это установим, то докажем, что это преступление не было совершено нашим подзащитным ", - утверждает адвокат Овчаренко.

Сам Шабунин в суде не отрицал, что ударил Филимоненко. Но отметил, что обвинение в отношении него не обосновано.

"Я признаю, что я ударил человека, и я сам заинтересован в объективном расследовании. Поэтому я точно не планирую скрываться от следствия ", - заявил Шабунин. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.