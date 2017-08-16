НБУ: Банки увеличили кредитование физлиц

16.08.2017, 18:30

Гривневые кредиты банков физическим лицам в первом полугодии выросли на 13,4% (с учетом переноса на баланс ПриватБанка операций Р2Р), приток депозитов физических лиц в банки также ускорился.

Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в отчете на официальном сайте.

В то же время основным сдерживающим фактором для стремительного восстановления кредитования бизнеса в НБУ называют слабую защиту прав кредиторов, которая вызывает высокий уровень кредитных рисков в корпоративном секторе.

Объем нового кредитования бизнеса во втором квартале в целом по системе был незначительным. Кредиты в гривне выросли за квартал на 2,2%, или на 9,1 млрд грн.

Всего за первое полугодие валовой корпоративный кредитный портфель уменьшился на 2,3%, или на19,2 млрд грн, в результате списания и погашения кредитов в валюте. В то же время чистые кредиты корпораций сократились на 7,9% после формирования резервов несколькими крупными банками.

Доля неработающих кредитов в системе выросла в течение второго квартала на 2,6 п.п., до 57,7%.

Приток гривневых средств населения в банки ускорился с 9 млрд грн в первом квартале до 16 млрд грн во втором квартале. В то же время объем средств бизнеса уменьшился под действием двух причин: конфискации средств прежней власти на счетах государственных банков и выплаты дивидендов отдельными государственными предприятиями. В целом депозиты клиентов занимают 74,3% пассивов банковской системы и остаются основой ее фондирования.

Нацбанк также отмечает снижение процентных ставок, но меньшими темпами, чем раньше. Во втором квартале процент по годовым гривневым вкладам населения сократился на 0,8 п.п. до 15,6% годовых. Ставки по долларовым депозитам снизились до 4% годовых. Как следствие, дешевело и кредитование бизнеса. При этом стоимость корпоративных кредитов уменьшалась более низкими темпами, чем депозитные ставки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.