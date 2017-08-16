В Краматорске неизвестные обстреляли автомобиль Укрпочты

16.08.2017, 18:41

В Краматорске Донецкой области совершено разбойное вооруженное нападение на автомобиль почтового предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону автомобиля УАЗ, который принадлежит почтовом предприятию. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Злоумышленники скрылись на автомобиле Шевроле серого цвета. Автомобиль объявлен в розыск.

"На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты пяти территориальных подразделений на севере региона - Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского. Полицейские по спирали отрабатывают районы, прилегающие к месту преступления", - отметили в пресс-службе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.