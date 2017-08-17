Захват заложников в Голландии: преступник задержан

17.08.2017, 11:25

Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает агентство Рейтер со ссылкой на местное агентство ANP.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина ворвался в здание радиостанции 3FM, входящей в Систему общественного вещания Нидерландов. В результате инцидента были захвачены заложники.

По сообщениям полиции, мужчина сначала угрожал женщине ножом на улице, после чего ворвался внутрь помещения.

На место происшествия прибыли переговорщики, здание оцеплено, вокруг стоят машины полиции и пожарных, а также несколько "скорых". Об этом сообщает Сегодня.ua.