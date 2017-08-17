В Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку

17.08.2017, 11:30

В Одессе 16 августа, около 23:00, на пересечении Фонтанской дороги с улицей Каманина водитель автомобиля BMW сбил мотоциклистку и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

После столкновения водитель BMW продолжил движение и, пытаясь скрыться, в переулке Леваневского наехал на два припаркованных автомобиля. Продолжая движение, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор дома.

После происшествия водитель бросил иномарку и скрылся в неизвестном направлении.

На месте ДТП очевидцы и правоохранители нашли документы сбежавшего нарушителя, с виду похожие на удостоверение сотрудника СБУ.

В пресс-службе СБУ в Одесской области опровергают информацию о том, что сбежавший водитель работает на спецслужбу.

"По дорожно-транспортному происшествию, произошедшему в Одессе 16 августа, около 23 часов, в районе восьмой станции Большого Фонтана, сообщаем, что данное лицо не имеет никакого отношения к Службе безопасности Украины. Он никогда не работал и не работает в рядах СБУ. Обнаруженное в салоне автомобиля удостоверение общественной организации с соответствующими реквизитами в Службе безопасности никогда не выдавалось", - подчеркнули в СБУ.

В результате аварии 19-летняя девушка-мотоциклист получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение на диагностику. На место вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Все обстоятельства ДТП, а также личность скрывшегося водителя будут устанавливаться в ходе следствия. Об этом сообщает Сегодня.ua.