Более трети всех платежей в Украине совершаются при помощи банковских карт

17.08.2017, 13:48

Развитие интернет-торговли сделало Украину европейским лидером по темпам роста безналичных расчетов. Сегодня в Украине почти 40% платежей совершается при помощи банковских карт, пишет "Новое время".

Согласно статистике НБУ, за четыре года доля безналичных платежей в Украине выросла в три раза, с 12 % в 2012 году до 35 % в прошлом. Данные за январь- март этого года свидетельствуют о продолжающемся активном росте - уже достигнут уровень в 38 %. По прогнозу НБУ, через три года доля безналичных расчетов достигнет 55 %.

Как пишет издание, карточные платежи в Украине потянули вверх два взаимосвязанных фактора. Во-первых, это развитие доступа к сети интернет и запуск сети 3G, во-вторых,- развитие электронной коммерции.

Значительный плюс отказа от наличности заключается, среди прочего, в том, что активизация безналичных расчетов снижает уровень коррупции. Так, в скандинавских государствах, где доля безналичных платежей достигает 95 %, наименьший уровень коррупции в мире.

Отметим, что при этом украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень. В НБУ отметили, что это почти 41% всех доходов государственного бюджета страны на 2017 год. Об этом сообщает УНИАН.