СБУ разоблачила преступников, которые подделывали ID-карты для пересечения границы

17.08.2017, 17:17

Служба безопасности Украины разоблачила группу жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые подделывали ID-карты для пересечения границы лицами, которым запрещен въезд в ЕС по биометрическим паспортам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживания в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. На основании них производили ID-карточки участников малого пограничного движения - межправительственного соглашения, что дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев.

Такие услуги пользовались спросом среди лиц, которые потеряли право на въезд в страны ЕС за превышение срока пребывания или трудоустройства без визы, которая давала бы такое право.

"Кроме того, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза более девяностодневного срока, обусловленного безвизовым режимом", - добавили в пресс-центре. Набор карточек злоумышленники оценивали в 1,5 тыс. евро.

Одного из участников группы правоохранители задержали во время передачи заказчику готового пакета документов недалеко от железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске. У 26-летнего местного жителя изъяли 39 тыс. грн - вторую часть суммы, которую он получил за поддельные ID-карты. При обыске обнаружены также ID-карточку на его имя собственное и подготовлены карточки для других заказчиков.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Готовится сообщение о подозрении задержанному и другим участникам группы. Об этом сообщает УНИАН.