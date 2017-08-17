На Житомирщине СБУ изъяла незаконно добытого янтаря на пять миллионов гривень

17.08.2017, 17:20

На Житомирщине разоблачили группу "цеховиков", которые занимались скупкой и обработкой незаконно добытого янтаря для дальнейшей его перепродажи и переправки на Ближний Восток.

Об этом сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, группу "цеховиков", которые занимались скупкой и обработкой незаконно добытого янтаря для дальнейшей его перепродажи и переправки на Ближний Восток, разоблачили на Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры. Дельцы - четверо жителей Коростенского и Лугинского районов - скупали янтарь-сырец в нелегальных копателей на Житомирщине и Ровенщине.

Огранка "солнечного камня" происходила в гараже одного из злоумышленников, где они обустроили подпольный цех.Обыски у злоумышленников проводились сегодня, 17 августа.

Во время 10-ти санкционированных обысков у скупщиков и участников "янтарного" бизнеса правоохранители изъяли почти 100 кг необработанного янтаря-сырца крупной фракции, около 7 кг обработанного янтаря, специальное оборудование: четыре станки для огранки камня, устройства приема-скупки янтаря, а также черновые записи дельцов.

По предварительным выводам экспертов, ориентировочная стоимость изъятого "солнечного камня" составляет пять миллионов гривен по ценам "черного рынка". Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ( покушение на преступление) и ч. 2 ст. 240 ( нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Об этом сообщает УНИАН.