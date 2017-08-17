НБУ: Доля активов госбанков в банковской системе превысила 55%

17.08.2017, 17:35

Доля активов государственных банков в совокупном объеме активов банковской системы в первом полугодии выросла на 4.2 п.п. - до 55,6%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля активов банков с иностранным капиталом сократилась за полугодие на 3,2 п.п. - до 31,7%.

По данным НБУ, доля депозитов физлиц в госбанках в январе-июне выросла на 2,8 п.п. - до 62,3%, банках с иностранным капиталом сократилась на 1,6 п.п. - до 24,8%.

Министерство финансов Украины ожидает утверждения Кабинетом министров обновленной стратегии государственных банков через два- три месяца.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" ожидается в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала "Укргазбанка" государство в рамках стратегии намерено частично или полностью выйти до конца 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.