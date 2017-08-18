СМИ: В Укроборонпроме нашли нарушения на 550 млн грн

18.08.2017, 17:19

В деятельности ГК Укроборонпром выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами более чем на полмиллиарда гривень.

Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы в адрес Минэкономразвития, на которое ссылается "Экономическая правда".

В письме отмечено, что в течение 2014-2016 гг. в плановом порядке были проведены государственные финансовые аудиты и ревизии деятельности двенадцати предприятий-участников ГК Укроборонпром. По результатам проверок выявлены финансовые нарушения и неэффективное управления ресурсами на 557,8 млн грн.

"Прежде всего - из-за манипулирования процессом формирования финансовых результатов для минимизации уплаты налогов и отчислений в бюджет", - сказано в письме Госаудиторской службы.

Были выявлены случаи реализации продукции по ценам ниже себестоимости, не выполнялись договорные обязательства, что приводило к образованию долгов и начислению штрафов.

При этом некоторые предприятия ГАС не смогла проверить из-за отсутствия отчетности. "Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГП Харьковское государственное авиационное предприятие за 2013-2016 гг. в апреле 2017 г. не произведена из-за отсутствия бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности только за третий квартал 2016 г. Об этом уведомлены НАБУ и полиция", - сказано в письме.

Наибольшие нарушения выявлены в компании Укрспецэкспорт и ее дочерних предприятиях: Промоборонэкспорт, Укринмаш, Таско-экспорт, Прогресс, Спецтехноэкспорт, Укроборонсервис.

ГАС также установила нарушения, которые привели к потере активов и неэффективным расходам ресурсов на общую сумму свыше 685 млн грн.

Как сказано в письме Госаудитслужбы, дочерние предприятия Укрспецэкспорта и сама компания в 2016 г. осуществляли расходы, не предусмотренные финансовыми планами, а Таско-экспорт потратило более 533 млн грн при отсутствии финплана.

Кроме этого, в 2014-2015 гг. Госфининспекция дважды проводила ревизии Укроборонпрома, которые выявили финансовые нарушения и факты неэффективного расходования ресурсов на общую сумму более 500 млн грн.

С 2014 г. Укроборонпромом руководит Роман Романов. До своего назначения в он был дилером корпорации Богдан в Херсонской области, а во время президентских выборов 2014 г. возглавлял штаб Петра Порошенко в этой области.

Ранее Романов заявлял, что почти половина предприятий, входящих в Укроборонпром - убыточные. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.