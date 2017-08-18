НБУ: докапитализация требуется 14 банкам из 60 крупнейших финучреждений

18.08.2017, 18:06

По результатам диагностики 60 крупнейших банков, проведенной Национальным банком Украины в 2015-2016 годах, по состоянию на 20 июля в докапитализации нуждаются 14 банков, говорится в материалах на сайте регулятора.

По данным НБУ, по результатам диагностики первой 20-ки крупнейших банков, в докапитализации нуждались 16 финучреждений, из них 12 выполнили программу в полном объеме, и 2 банка - "Фидобанк" и банк "Хрещатик" были признаны неплатежеспособными.

По результатам диагностики второй 20-ки банков, докапитализация была необходима 12 банкам, из них в полном объеме уже выполнили докапитализацию 4 банка, и 3 банка - "Платинум Банк", "Фортуна-Банк" и "Диамант Банк" были признаны неплатежеспособными.

Диагностика следующей 20-ки банков выявила необходимость докапитализации 11 банков, из которых программу докапитализации уже выполнили 2 банка, а неплатежеспособными были признаны 2 банка - "Финбанк" и банк "Новый".

Таким образом, в докапитализации нуждаются 2 банка из первой 20-ки, 5 банков из второй и 7 банков из третьей 20-ки.

Национальный банк в 2015-2016 годах проводил диагностику 60 крупнейших банков страны, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора Украины.

Согласно Меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, диагностика остальных украинских банков должна быть завершена не позднее конца сентября текущего года, по ее результатам эти финучреждения должны будут согласовать с НБУ свои планы реструктуризации не позднее конца декабря 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.