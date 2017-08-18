Суд арестовал 154 прибора-майнера, найденных в институте Патона

18.08.2017, 18:23

Святошинский районный суд Киева постановил арестовать на 14 суток 154 единицы компьютерного оборудования для генерации Bitcoin, которые были обнаружены и изъяты во время обыска на территории ГП Лечебно- оздоровительный ИЭС им. Патона.

Об этом сказано в постановлении суда от 10 июля, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

В решении суда, согласно которому был проведен обыск, отмечалось, что создатели фермы не подписывали договоры. В материалах суда также отмечалось, что по адресу находились 200 единиц оборудования для майнинга.

Суд также арестовал несколько мобильных телефонов с сим-картами украинских операторов, ноутбук, системный блок, а также сервер с камер наблюдения.

3 августа следователи Святошинского управления полиции и СБУ обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона около 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины. Оборудование находилось в неработающем бассейне.

В материалах суда отмечалось, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещен согласно ч. 2 ст. 32 закона Украины О Национальном банке Украины, а также противоречит законам О банковской деятельности и О платежных системах и переводах средств в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.