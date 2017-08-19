В российском Сургуте мужчина устроил резню в центре города

19.08.2017, 12:45

В Сургуте мужчина напал с ножом на людей, в результате восемь человек пострадали, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, нападение произошло около 11.20 по местному времени (9.20 по Киеву).

"Мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. На место происшествия прибыли правоохранители.

Нападавший был ликвидирован прибывшими полицейскими. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Следователи и криминалисты регионального СК работают на месте происшествия. Выясняются мотивы и личность нападавшего. Об этом сообщает УНИАН