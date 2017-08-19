В Сиднее автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

19.08.2017, 12:47

В Сиднее (Австралия) легковой автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной части улицы в районе Частвуд, сообщает местное издание 9news.

Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением и случайно выехал на пешеходную часть улицы, где располагаются торговые ряды. В результате происшествия пять человек были травмированы, в том числе один ребенок.

Как сообщает издание, полиция не рассматривает инцидент как террористический акт.

17 августа микроавтобус въехал в толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Водителю фургона удалось скрыться от полиции.

В ночь на 18 августа в Камбрильсе террористы на автомобиле совершили наезд на группу пешеходов, а затем атаковали их с ножами. Полиция открыла по террористам огонь на поражение.

В результате терактов погибли 15 человек, 13 из которых стали жертвами атаки в Барселоне. Одна пострадавшая скончалась в Камбрильсе. Кроме того, в автомобиле террористов было обнаружено тело 35-летнего испанца с ножевыми ранениями. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".