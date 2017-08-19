Фонд государственного имущества: привлекли в экономику Украины 118,5 млрд грн

19.08.2017, 14:18

19 августа 2017 года исполняется 26 лет со дня образования Фонда государственного имущества Украины. Фонд образован еще Постановлением Кабинета Министров Украинской ССР в 1991 году. До провозглашения независимости Украины оставалось 5 дней.

За годы работы Фонд фактически стал национальным оператором инвестиционных процессов.

Фонд обеспечил такие поступления: приватизация - 64,2 млрд грн плюс 1,34 млрд грн за последние дни от приватизации 3 пакетов акций объектов энергетики (Донецкоблэнерго, Западэнерго и Киевэнерго); аренда государственного имущества - 10,25 млрд грн; дивиденды на корпоративные права государства - 9,15 млрд грн; инвестиции на приватизированные предприятия - 33,5 млрд грн. Всего 118, 5 млрд грн.

За эти годы разгосударствлено 130 000 объектов, создано 11 000 акционерных обществ. Сегодня к продаже Фонд предлагает 1297 объектов. На контроле ФГИУ находятся 12 400 договоров купли-продажи. Из них за все годы расторгнуто за невыполнение условий всего 2,8%, то есть меньше 3%. За годы работы Фонда заключено 19 200 договоров аренды.

Сегодня предлагаем в аренду еще 5366 объектов. Наша цель - имущество должно работать! Приватизированное, арендное, государственное! Поэтому всю свою работу строим так, чтобы привлечь инвесторов на как можно большее количество объектов, а на государственных - добиваться эффективных управленческих решений.

Наши цели и задачи: закончить малую приватизацию за три года; активно приобщиться к внедрению проектов зеленой энергетики в Украине через продажу и передачу в аренду государственного имущества под эти проекты; провести новые современные законы Украины о приватизации и аренде государственного имущества; ввести продажу и аренду государственных объектов через систему ProZorro.Продажи; через прозрачную и открытую продажу привлечь эффективных инвесторов на Одесский припортовый завод, Центрэнерго и другие предприятия энергетики, а также все объекты, которые в этом нуждаются.

Инф. Пресс-службы Фонда государственного имущества Украины.