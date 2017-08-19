В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 360 млн грн

19.08.2017, 14:54

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн гривень.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.

"Была установлена группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Для осуществления этой деятельности были зарегистрированы и приобретены фиктивные предприятия, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. После этого средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам за вычетом вознаграждения за услуги.

В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс грн наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.

Кроме того, были заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.