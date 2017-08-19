В Черкасской области задержаны члены избирательной комиссии

19.08.2017, 15:02

Прокуратура Черкасской области ведет досудебное расследование в деле против членов избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Следствием установлено, что 03.11.2015 председатель Черкасской областной избирательной комиссии с целью фальсификации результатов выборов, вступив в преступный сговор с секретарем избирательной комиссии, вместе и по предварительному сговору с ним, без ведома членов комиссии открыли опечатанный сейф с протоколами районных избирательных комиссий и внесли данные из них в обычную электронную таблицу, что позволило определить, какие из партии преодолели 5% барьер", - говорится в сообщении.

В дальнейшем председатель и секретарь Черкасской областной избирательной комиссии включили недостоверные сведения в электронные избирательные документы.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 158 УК Украины (включение в избирательные документы заведомо недостоверных сведений).

Суд Приднепровского районного суда города Черкассы присудил подозреваемым домашний арест в ночное время. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.