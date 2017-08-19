Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты без налоговых последствий

19.08.2017, 15:14

Государственная фискальная служба (ГФС) отозвала свое письмо от 8 февраля, которым устанавливалось, что задолженность признается безнадежной только в части сумм долга свыше 360 дней.

Об этом сообщает Независимая ассоциация банков Украины на официальном сайте.

"Если задолженность существует только по телу кредита, а по начисленным процентам отсутствует, для целей налогообложения признается только задолженность по телу кредита", - поясняет ассоциация.

Министерство финансов согласилось, что к безнадежной задолженности банками относится задолженность по финансовому кредиту, по которому просрочено более 360 дней погашение части долга.

То есть, если задолженность по телу кредита просрочена свыше 360 дней, а по сумме начисленных процентов такая задолженность отсутствует, то безнадежным для целей налогообложения признается весь кредит, что включает задолженность по основному долгу, так и задолженность по начисленным процентам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.