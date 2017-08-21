СБУ перекрыла поставки из России комплектующих для протезирования

21.08.2017, 13:10

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок из России в Украину некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для участников антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Однако проверка установила, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.

В пресс-службе завили, что дельцы продавали комплектующие нескольким госструктурам, которые специализируются на изготовлении протезов. "По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих. Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.