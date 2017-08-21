В столичном метро мужчина угрожал пассажирам ножом

21.08.2017, 13:29

В пятницу, 18 августа на станции метро "Петровка" в Киеве в вагоне поезда мужчина нагло приставал к девушке, а после замечания пассажира достал нож и начал им размахивать.Об этом сообщает полиция Киева.

Пассажиры, которые находились в вагоне, задержали хулигана и передали его правоохранителям.

Задержанный оказался 36-летний гражданин другого государства, у него изъяли нож и кристаллообразное вещество, похожее на метадон.

В настоящее время в отношении иностранца начаты уголовные производства, злоумышленника задержали. Об этом сообщает ТСН.ua.