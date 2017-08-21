Платежеспособные банки с начала года сократили убыток почти в 42 раза

21.08.2017, 14:53

Платежеспособные банки Украины за январь-июль 2017 года получили 223 миллиона гривень убытка, что в 41,5 раза меньше убытка по итогам января- июля 2016 года.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, в том числе в июле платежеспособные банки получили 1,43 миллиарда гривень прибыли.

По информации НБУ, доходы банков за январь-июль составили 101,624 миллиарда гривень, что практически соответствует показателю за аналогичный период предыдущего года, тогда как расходы сократились на 9,027 миллиарда гривень или на 8,1% - до 101,846 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы страны в прошлом году составил 160,143 миллиарда гривень. Об этом сообщает УНИАН.