СБУ: На Волыни госшахта купила у террористов ДНР оборудование

21.08.2017, 16:40

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц госпредприятия, которые по коррупционному механизму закупили на временно оккупированных территориях оборудование для государственной шахты на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что один из руководителей государственного предприятия Дирекция по строительству объектов вступил в сговор с участниками тендерных торгов на закупку оборудования для волынской шахты. Чиновник сформировал конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не соответствовало проекту модернизации шахты", - сказано в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия террористической организации ДНР оборудования почти на 25 млн грн. По данным спецслужбы, для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено 600 тыс грн из госбюджета.

Сотрудники СБУ также выяснили, что руководство завода-поставщика, перерегистрированного в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом. По информации спецслужбы, владельцем предприятия является гражданин России.

Одному из руководителей госпредприятия и руководителю конкурсных торгов в рамках открытого уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок из России в Украину некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для участников антитеррористической операции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.